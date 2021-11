Einen besonderen Gottesdienst erlebten die Diesdorfer am Reformationstag. Um den Zuhörern den Begriff"Sünde" verständlicher zu machen, griff Pfarrer Storck zu Pfeil und Bogen. Mit Spannung wurden die Fehlschüsse des Pfarrers beobachtet. Manch einer dachte wohl auch, was passiert, wenn ein Pfeil in die großen Bilder an Rand des Altars sich verirrt... Nach dieser verständlichen Demonstration ging unser Pfarrer auf den Begriff Sünde ein, der viel mit einer Zielverfehlung zu tun hat. Die Predigt kann auf unserer schönen Gemeindewebseite als Video angesehen werden. https://www.pfarrbereich-diesdorf.de/

Die Kirchgemeinde Diesdorf liegt im Kirchenkreis Salzwedel Unser Pfarrbereich

Shalom Peter Conzendorf