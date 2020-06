Bereits zum achten Mal findet in diesem Jahr die Sommerkonzertreihe der Region Saale-Unstrut-Finne statt. Jedes Jahr begrüßt ein anderer Pfarrbereich der SURF-Region an vier Abenden die Konzertgäste. Vom 2.-5. Juli 2020 erklingt die Musik in den Kirchen des Pfarrbereichs Saubach. Die Menschen vor Ort aber auch Gäste aus nah und fern können die Kirchen der Region kennenlernen und als Stätte für ansprechende Konzerte erleben. Es sollen Sommerabende mit Zeit für Begegnungen untereinander und für Musik sein, die auch die Schönheit der Kirchen im ländlichen Raum würdigen.

Wir freuen uns, dass die Veranstaltungen stattfinden können. Aber wie bei allem in diesem Jahr müssen besondere Maßnahmen beachtet werden. Leider kann es in diesem Jahr nicht, wie gewohnt, einen kulinarischen Ausklang geben. Aufgrund der Abstandsregelungen kann nur eine begrenzte Anzahl von Personen eingelassen werden. Bitte bringen Sie einen Mund-Nase-Schutz mit.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Eine Spende am Ausgang wird herzlich erbeten!

Alle Detail zum Programm finden Sie unter: https://www.kirchenkreis-naumburg-zeitz.de/service/veranstaltungshinweise/8-surfestival-vom-2-5-juli-2020.html