Herzliche Einladung zu folgendem Konzert:

Freitag, 14. August, 19:30 Uhr, Bachkirche Divi Blasii Mühlhausen

DUO ZIA - Jazztrompete und Orgel

Die Bergpredigt Jesu

Denn wo Dein Schatz ist, da ist auch dein Herz!

Konzert für Sprecher, Gesang, Trompete/Flügelhorn, Orgel, Cello und Percussion:

Christian Grosch & Marcus Rust

Eintritt: 10,- € (nur Abendkasse)

Die Bergpredigt Jesu

Denn wo Dein Schatz ist, da ist auch dein Herz!

Kaum ein text hat die Weltgeschichte so beeinflusst wie die Bergpredigt. Ihre Wirkungsgeschichte zieht sich durch über 2000 Jahre Christentum. Sie inspirierte Mahatma Gandhi bei seinem gewaltlosen Protest zur Befreiung Indiens, war Wegbegleiter Martin Luther Kings bei seinem Kampf um Gleichberechtigung und inspirierte die Christen in der DDR zur friedlichen Revolution. Diese Predigt ist verstörend, erbauend und maßgebend. Mehr denn je hält sie Leitlinien für die gesamte Gesellschaft vor. Doch vermögen es die zentralen Worte Jesu auch noch ins 21. Jahrhundert nachzuhallen?

Das Duo ZIA geht dieser Frage auf den Grund und verbindet die alten Weisheitslehren mit neuen, durch sie inspirierten Kompositionen. Mit frischen Klängen, angetrieben von Trompete und Orgel, werden die alten Texte rezitiert, geremixt und neu aufgelegt. Die Musiker geben damit einen Anstoß, sich auf die Worte Jesu neu einzulassen und den Kerntext des christlichen Glaubens neu zu entdecken. Es geht ihnen darum, dem Reichtum und der Schönheit seiner bekanntesten Rede Ausdruck zu verleihen und führen in eine Welt zwischen zeitloser Weisheit, inspirierten Melodiebögen und zeitgenössischem Jazz.

Kreiskantor

Oliver Stechbart

Goetheweg 13

99974 Mühlhausen

Tel.: +49 (0)3601-851461