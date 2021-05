Zeitreise: Da unter Corona-Bedingungen keine Ausstellung vor Ort gezeigt werden kann, können geschichtsträchtige Stücke aus dem Merseburger Domschatz und Domstifts-archiv digital entdeckt werden. Dazu gehört auch ein prachtvolles Abendmahlsrelief.

Ein kunstvoll gestaltetes Abendmahlsrelief gehört zu den besonderen Schätzen des Merseburger Doms. Gefertigt wurde es im frühen 17. Jahrhundert aus Alabaster. „Das 17. Jahrhundert brachte in Merseburg einen großen Aufschwung der Künste“, sagt Markus Cottin, Leiter des Domstiftsarchiv in einem Video der Reihe „Jahr1000Schätze“ des Doms. Wahrscheinlich sei das Relief vom Kurfürsten Johann Georg I. in Auftrag gegeben worden. Der Kurfürst hatte ein umfangreiches Bauprogramm im Dom angeschoben.