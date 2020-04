Auch in Zeiten der Corona-Pandemie feiern die Gemeinden der Evangelischen Landeskirche Anhalts in der Nacht zum Ostersonntag (11.04.), am Ostersonntag (12.04.) und am Ostermontag (13.04.) die Auferstehung von Jesus Christus. Gottesdienste mit Gemeindebeteiligung können aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Zahlreiche Kirchen sind jedoch zur Gottesdienstzeit für die persönliche Andacht geöffnet.

Bereits im Verlauf der Karwoche gibt es digitale kirchliche Angebote, die an Jesu Leiden und seinen Tod am Kreuz erinnern. Gottesdienste, Andachten und musikalische Beiträge werden im Fernsehen, Hörfunk und im Internet ausgestrahlt. Gemeinden halten mit vielseitigen und kreativen Ideen und Aktionen Kontakt zu ihren Gemeindegliedern (Auswahl s. unten). Kirchenglocken läuten unter anderem in der Osternacht am Samstag um 22 Uhr und mit vollem Klang am Ostersonntag um 12 Uhr. Zahlreiche Posaunenbläserinnen und Posaunenbläser werden an verschiedenen Orten in Anhalt am Ostersonntag (zumeist 10.15 Uhr) – mit gebührendem Abstand – unter anderem das Osterlied „Christ ist erstanden“ spielen.

Kirchenpräsident Joachim Liebig zum Osterfest

In einem Gastbeitrag für die Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“ sagt der anhaltische Kirchenpräsident Joachim Liebig: „Das Fest der Auferstehung Jesu Christi wird in diesem Jahr anders als je zuvor sein. Spürbar ist bei vielen Menschen eine Furcht: Sie wird gespeist aus der realen Trauer um Menschen, deren Leben zu Ende ging und Sorge um Menschen, die krank und besonders bedroht sind. Die Furcht gewinnt Kraft aus der Unsicherheit über die eigene und gemeinsame Zukunft. Wird unser Land diesen Einschnitt bewältigen? Doch die Osterbotschaft tritt der Furcht entgegen und lässt sich auch in dieser Zeit nicht begrenzen. Auch mit den Kontakteinschränkungen, die wir zurecht beachten, bleiben nicht Sorge und Furcht, sondern standfeste und belastbare Zuversicht. Der Tod verliert seine Macht. Damit ist alle Furcht begrenzt. Der HERR ist auferstanden!“

Angebot der Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“

Die Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“ versorgt zu Ostern alle Kirchengemeinden in Anhalt mit aktuellen Ausgaben. Darin enthalten ist auch ein Vorschlag zur häuslichen Andacht beim Osterfrühstück.

Ostergottesdienst mit Kirchenpräsident

Ein in der Jakobskirche Köthen aufgezeichneter Ostergottesdienst unter anderem mit Kirchenpräsident Liebig ist ab Samstagabend (11.04.) im Youtube-Kanal St. Jakob Köthen zu sehen. Weiterhin wird der Kirchenpräsident als Gesprächspartner am Karfreitag, 10. April, zwischen 10 und 12 Uhr zu Gast im Radiosender MDR Sachsen-Anhalt sein.

Digitale Angebote in der Karwoche und zum Osterfest aus Anhalt

Schwerpunktseite der Landeskirche Anhalts

Andachten im MDR

Im Radiosender MDR Sachsen-Anhalt ist Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, im täglichen Andachtsformat „Angedacht“ noch bis zum 10. April jeweils um 5.50 und 9.50 Uhr sowie am 11. April um 8.50 Uhr zu hören.

Andachten aus der Landeskirche Anhalts

Tägliche Andachten zum Hören mit Mitarbeitenden aus Anhalt

https://www.youtube.com/watch?v=vFvzy_FKg6w&feature=youtu.be



Kurzer Film zum Einzug in Jerusalem aus der Region an der Elbe in Dessau

Evangelische Jugend

Im Youtube-Kanal der Jugendkirche (Pluspunkt junge Kirche Anhalt) werden bis Ostern täglich kurze Videos in Erinnerung an die Stationen des Kreuzweges Jesu Christi veröffentlicht. Pluspunkt junge Kirche Anhalt

Live-Gottesdienst über die Plattform Zoom mit Pfarrer Martin Olejnicki am Karsamstag, 11. April, um 18 Uhr. Anmeldung an martin.olejnicki@kircheanhalt.de oder direkt, Meeting-ID: 698 647 2016, Passwort: jugo

In der Nacht auf Ostersonntag gibt es eine aufgezeichnete Osternacht mit insgesamt 7 Folgen jeweils alle zwei Stunden (19/21/23/1/3/5/7 Uhr) auf dem YouTube-Kanal der Jugendkirche

Kinder

Andachten für Kinder und Familien und weitere Angebote aus dem Kirchenkreis Köthen

Kurzer Film zum Einzug in Jerusalem aus der Region an der Elbe in Dessau

Köthen

Videogottesdienst aus der Jakobskirche Köthen, u.a. mit Kirchenpräsident Joachim Liebig. Der Gottesdienst ist ab Samstagabend (11. April) im Youtube-Kanal St. Jakob Köthen zu sehen.

Im gleichen Kanal ist ab Karfreitag, 10.04., um 9.30 Uhr eine Karfreitagsmusik mit KMD Martina Apitz, Manfred Apitz und Pfarrer Horst Leischner abrufbar.

Bernburg

Videogottesdienst aus der Schlosskirche Bernburg im Youtube-Kanal Schlosskirche St. Aegidien Bernburg – ab Samstagabend

Region Güsten

Rundfunkgottesdienst u.a. mit Pfarrer Arne Tesdorff, übertragen auf Radio hbw am 12.04. ab ca. 10.30 Uhr (92,5 MHz) oder im Live-Stream unter www.radio-hbw.de.

Dessau-Roßlau

Videogottesdienst in Kooperation mit dem Offenen Kanal Dessau aus der Auferstehungskirche Dessau-Siedlung. Zu sehen im OK Dessau über Kabelfernsehen am 12. April um 10 / 14 / 18 / 22 / 02 und 06 Uhr, bis Samstag, 18.04., täglich um 09 / 13 / 17 / 21 / 01 und 05 Uhr sowie über www.ok-dessau.de/live-stream.html sowie im Youtube-Kanal des Offenen Kanals Dessau.

Stundengebet aus der Kirche St. Peter Törten als Podcast auf der Homepage der Kirchengemeinden St. Peter und Kreuz unter https://stpeter-kreuz.de/

Regionalpfarramt Roßlau: Meditationen, Andachten, Orgelmusik und Passionstexte als Podcast unter www.kirche-rosslau.de

Petruskirche Dessau: Andachten als Podcast und Video auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.petruskirche-dessau.de

Wörlitz

Telefongottesdienst am Ostersonntag, 12. April, 10.30 Uhr. Die Teilnahme ist möglich über folgende Einwahl: 01805/1009, danach den Code 20200412# eingeben.



Weitere Angebote aus den Gemeinden (Auswahl)

Zahlreiche Kirchen in Anhalt sind zur persönlichen Andacht und zum Gebet geöffnet. Sie können hier nicht alle aufgeführt werden.

Parochie Weißandt-Gölzau

Offene Kirche mit Andachtsworten: 10.04. Karfreitag: 10.00 Uhr Kirche Weißandt-Gölzau und vor der Kirche, Kreuzwegstationen zum Meditieren (bis 18.00 )

Dessau-Alten, Melanchthonkirche

Karfreitag und Ostersonntag von 10-11 Uhr geöffnet, Musik und Gebet, am Ostersonntag Singen vor der Kirche, Verteilen von Osterkerzen

Auferstehungskirche Dessau-Siedlung

Ostersonntag von 10-12 Uhr geöffnet, Musik in der Kirche

Gartenreich

Horstdorf: täglich um 19.30 Uhr Glockenläuten, Einladung zum Entzünden einer Kerze

Bernburg

Turmblasen von Bernburger Kirchtürmen (Turm der Marien- und der Nikolaikirche sowie vor der Alten Waldauer Kirche, außerdem in der Bergstadt vom Kirchturm der Martinskirche)

Gernrode

Das traditionelle Osterspiel muss ausfallen. Gemeindemitglieder bringen anderen Gemeindegliedern (v.a. denen, die allein sind) kleine Ostergeschenke. Am Ostersonntag um 8 Uhr sind alle Menschen eingeladen, eine Kerze zu entzünden. Der Posaunenchor Gernrode spielt vom Berg Osterlieder.

Harzgerode

Kirche am Karfreitag und 15 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr geöffnet.

Ballenstedt

- Osterbrief für Stadt und Kirchengemeinde

- Osterchoräle mit Bläsern um 10 Uhr vom Stadtturm bei der Nicolaikirche

Zerbst

Gemeindeglieder und andere Leserinnen und Leser finden im Gemeindebrief eine kurze Liturgie, nach der sie zu Hause Andachten halten können, von Gründonnerstag bis Ostersonntag. Der Brief im Netz