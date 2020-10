Die Evangelische Landeskirche Anhalts ehrt in den kommenden Wochen verdiente Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen mit dem Dankzeichen "Anhalter Kreuz". Die Ehrennadel wird seit 2002 verliehen. Aufgrund der Corona-Situation findet die Verleihung nicht wie bisher zentral am Reformationstag statt, sondern an drei Sonntagen in drei anhaltischen Kirchen. Sie wird an allen drei Terminen von Kirchenpräsident Joachim Liebig übernommen. Über die Vergabe der „Anhalter Kreuze“ entscheidet ein Vergabeausschuss.

Termine und ausgezeichnete Ehrenamtliche

11. Oktober 2020, 14.00 Uhr – St. Georg Dessau-Roßlau:

• Katja und Christoph Güttel (Dessau-Roßlau)

• Andreas Köhn (Dessau-Roßlau)

18. Oktober 2020, 14.00 Uhr – St. Nicolai Coswig:

• Lutz-Dieter Bethge (Coswig)

• Bruno Kautz (Thießen)

• Gerhard Kautz (Thießen)

• Bärbel Thiele (Coswig) – zur Verleihung nicht anwesend, Verleihung am Vierten Advent in Coswig (20.12.2020)

31. Oktober 2020, 10.00 Uhr – Martinskirche Bernburg:

• Felix Meirich (Bernburg)

• Gerald Becker – posthum (Hecklingen)

• Klaus-Peter Purr (Plötzkau)