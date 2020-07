Orgelkonzert in der Christuskirche Hildburghausen, 07.08.2020

HERZLICHE EINLADUNG ZUM ORGELKONZERT

DA IN DIESEM JAHR DIE KONZERTE ANLÄSSLICH DES 450. GEBURTSTAGES VON MELCHIOR VULPIUS AUSFALLEN MUSSTEN, SOLL MIT DIESEM KONZERT AN SEINEM TODESTAG AN DEN KOMPONISTEN AUS THÜRINGEN ERINNERT WERDEN.

DAS KONZERT FINDET STATT AM

FREITAG, 07. AUGUST 2020

um 19.00 Uhr

in der Christuskirche Hildburghausen

Orgel: KMD Torsten Sterzik

Eintritt frei