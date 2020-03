Am Gründonnerstag laden wir wieder herzlich ein zu einer Abendmahl-Feier im Gemeindehaus (Carl-Ritter-Str. 16) und in die Stiftskirche (Schlossberg 1c).

Im Gemeindehaus beginnen wir mit einem gemeinsamen Abendessen und feiern dann das Tischabendmahl.

In der Stiftskirche versammeln wir uns im Hohen Chor oder in der Krypta in einer Tischrunde, um uns miteinander das Mahl Jesu mit seinen Jüngern in Erinnerung zu rufen, Brot und Wein (Traubensaft) miteinander zu teilen und auf diese Weise christliche Gemeinde zu sein und zu werden.