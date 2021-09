Mit einem Festgottesdienst in der Gothaer Margarethenkirche ist der 151. Rittertag der Provinzialsächsischen Genossenschaft des Johanniterordens zu Ende gegangen. Auf dem Foto formieren sich die Ordensmitglieder auf dem Neumarkt zum Einzug in die Kirche. Kreuzträger war erstmals Mortimer von Rümker, Vorsitzender des Gothaer Gemeindekirchenrates und Mitglied der EKM-Landessynode. Der Rittertag sollte bereits im vergangenen Jahr in Gotha abgehalten werden, musste aber wegen Corona ausfallen. Im Festgottesdienst wurde unter anderen Matthias Porzelle, Superintendent des Kirchenkreises Egeln, mit seiner Familie in den Orden aufgenommen. Der Johanniterorden ist Träger karitativer Einrichtungen wie der Johanniter Unfallhilfe (JUH). Der Orden hat weltweit 4000 Mitglieder und wird von Oskar Prinz von Preußen geleitet.