Unter Corona-Bedingungen finden in den anhaltischen Gemeinden zu Weihnachten Andachten und Gottesdienste statt. Es gelten die bewährten, an den jeweiligen Ort angepassten und verschärften Corona-Regelungen der Kirchengemeinden und der Landeskirche (durchweg Maskenpflicht in Innenräumen, kürzere Dauer, regelmäßiges Lüften, weniger Gemeindegesang, Abstand, begrenzte Personenzahl) sowie in einigen Kirchen die 3G-Regelung.

Viele Gemeinden feiern Gottesdienste auch Open Air oder als Wandelgottesdienste mit Musik, Lesungen und der Möglichkeit zur persönlichen Einkehr. Für viele Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung erwünscht.

Traditionell werden in allen Gottesdiensten am 24. Dezember Spenden für die evangelische Hilfsaktion „Brot für die Welt“ gesammelt. Kirchenpräsident Joachim Liebig sagt dazu: „Wir werden Gottesdienste in unseren Gemeinden angesichts der aktuellen Corona-Lage mit aller gebotenen Vorsicht feiern. Zugleich haben sich unsere Hygienekonzepte bislang gut bewährt. Wir wollen allen Menschen die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi weitersagen und niemanden ausgrenzen.“

Alle Weihnachtsgottesdienste in Anhalt finden Sie unter www.landeskirche-anhalts.de/landeskirche/gottesdienste-heiligabend-2021. Die hier festgehaltenen Gottesdienste wurden von den Kirchengemeinden gemeldet. Angesichts der angespannten Corona-Lage sind Änderungen jedoch kurzfristig möglich.

Digitale Angebote: Zum Weihnachtsfest entsteht ein digitaler Gottesdienst mit Beiträgen aus ganz Anhalt. Die Koordination hat Pfarrer Martin Olejnicki aus Köthen übernommen. Zu sehen ist der Gottesdienst ab dem 23. Dezember, 18 Uhr, im Youtube-Kanal „Anhalt evangelisch“ der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Weitere digitale Angebote aus Anhalt gibt es unter anderem auf den Youtube-Kanälen „Zerbst evangelisch“ und „St. Jakob Köthen“.

Kirchenpräsident Joachim Liebig wird an Heiligabend einen Freiluftgottesdienst mit Krippenspiel an der Dessauer Pauluskirche (17 Uhr) halten sowie einen Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12, 11 Uhr, in der Pauluskirche.

Hintergrund: Weihnachten

An Weihnachten wird die Geburt Jesu gefeiert (Gott wurde Mensch). Es ist nach Ostern das höchste Fest der Christen. Nach Berechnungen frühchristlicher Kalendarien fiel das Geburtsfest Christi zunächst auf einen Frühjahrstermin, wie etwa den 28. März oder 2. April. Die Geburt Jesu in Judäa im Freien schien zu einem winterlichen Termin unwahrscheinlich. Im Jahr 354 legte Papst Liberius das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember. Von Rom aus nahm die Verbreitung des Weihnachtsfestes dann ihren Lauf und wurde im deutschen Sprachraum schließlich 813 durch eine Mainzer Synode zum allgemeinen Feiertag erklärt. Ab dem 16. Jahrhundert verliert das Weihnachtsfest seinen rein öffentlichen, außerhäuslichen Charakter und hält mit der schrittweisen Einführung von Christbaum, Krippe und Bescherung Einzug in die Privathäuser. Für viele Menschen gehört der Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes zum Fest dazu.