Die gute Nachricht Der Förderkreis Biederitzer Kantorei hat den Biederitzer Musik-sommer umgeplant und möchte so einen heilsamen Beitrag dazu leisten, Gesundheit zu befördern. Unter dem Motto „Freiheit und Weitergehen“ lädt der Förderkreis zu musikalischen Hoffnungsschritten ein. Zum Auftakt gibt es einen Gruß von der Ladegastorgel, gespielt von Stefan Nusser. Es erklingen aufmunternde Werke von Haydn, Beethoven und Saint-Saëns. Unter einem Link auf der Internet-Seite des Musiksommers ist die Musik zu hören. Im Juni grüßt die Biederitzer Kantorei von der Kantorwiese aus dem Pavillon heraus. Ein Quintett das Chores singt am 7. Juni von 16 bis 16.30 Uhr sommerliche Vergnüglichkeiten, Volks- und Liebeslieder.

Am 20. Juni, an dem ursprünglich das Ehlefest-Singen geplant war, findet eine musikalische Andacht statt. Ein Quintett der Magdeburgischen Philharmonie ist zu Gast. Am 3. Juli gibt es eine Sommermusik in der Reihe „Mit Musik ins Wochenende“. Ab 17 Uhr erklingen in der Kirche Tangomusik, Musical- und Klassikklänge. Am 12. Juli wird der ökumenische Gottesdienst gefeiert (ursprünglich am 3. Mai vorgesehen). Ab 11 Uhr ist hier von Mozart die B-Dur Messe erlebbar. Auch diese Musik ist gut geeignet, Zuversicht zu tanken. Dann folgen am 19. Juli das „Hofkonzert“, am 5. August „30 Minuten Orgelmusik“ und am 28. August die „Tastennacht“.

Die Schinkelmusiktage wurden von April auf September (11. bis 13.) verlegt. Am Freitag erklingt dort um 19.30 Uhr die Beethovenmesse C-Dur in St. Nicolai Magdeburg. Das Rock Requiem am 19. September entfällt. Ein Jahr später soll dafür das Projekt „Cosmogenia“ für Orchester, Chor und Band aufgeführt werden. Das Ehlefest-Singen wird am Samstag, dem 26. September um 18 Uhr nachgeholt. Die weiteren Konzerte sollen wie geplant durchgeführt werden, beispielsweise die Aufführung des Oratoriums „Der Tag des Gerichts“ von Georg Philipp Telemann am 8. Oktober.

Eine Besonderheit ist noch, dass der Förderkreis am 4. November sein 25. Jubiläum begeht. Hier wird ein eigens dafür geschriebenes Werk für Chor und Orgel aufgeführt. Die Motette, die im April ausgefallen ist, soll am 21. November 16 Uhr nachgeholt werden. Silvia Bingel

8 biederitzer-musiksommer.de