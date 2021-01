Friedensau (red) – Seit Ende November verfügt der Ort Friedensau über ein Besucherleit- und informationssystem. An 36 verschiedenen Standorten im Ort stehen Tafeln, die in deutscher und englischer Sprache über die Historie und Bedeutung eines Geländes, Gebäudes oder einer Persönlichkeit Auskunft geben. Zur besseren Orientierung im Ort dienen Wegweiser. Ergänzt werden die Informationen durch ein digitales Angebot. Dort sind verschiedene Touren hinterlegt, die mit dem Smartphone als Navigationshilfe abgelaufen werden können. Die Informationsangebote werden ständig erweitert. Die Konzeption und Umsetzung erfolgte durch die Firma Ecke-Design aus Berlin. Finanziert wurde das Projekt vom Land mit EU-Mitteln zur Förderung der touristischen Infrastruktur. Friedensau wird durch die dort ansässige Theologische Hochschule Friedensau und die – außer in Zeiten von Corona – dort veranstalteten Kongresse, Tagungen und Pfadfindercamps häufig von in- und ausländischen Gästen besucht.

