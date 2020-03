Ab sofort öffnet das Kirchspiel Wiehe zwei Kirchen, um Menschen einen Ort der Ruhe, Besinnung und des Gebets in diesen schwierigen Zeiten zu bieten. Die St. Ursula-Kirche in Wiehe ist tagsüber immer geöffnet. Die St. Laurentius-Kirche in Kloster Donndorf ist tagsüber von Montag bis Freitag geöffnet. Eine ausliegende Andacht lädt die Besucher dazu ein, mit Gott in Kontakt zu kommen. Einmal wöchentlich wird es an den Türen aller Kirchen im Kirchspiel eine Kurzandacht geben, die vor Ort gelesen oder "to go" zuhause gefeiert werden kann.

Im Kirchspiel Wiehe fallen bis Ende April alle nichtgottesdienstlichen Veranstaltungen aus. Gottesdienste werden frühestens wieder am Gründonnerstag gefeiert. Auch die Ländliche Heimvolkshochschule, die sich auf dem Gebiet des Kirchspiels Wiehe befindet, hat bis zum 19. April geschlossen. Für Gespräche ist Pfarrer Maas über die üblichen Kontaktwege jederzeit zu erreichen.