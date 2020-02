Lottogelder vom Land in Aussicht gestellt

Rettgenstedt (red) – Für den Glockenneuguss ist der Kirchengemeinde in Rettgenstedt im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda nun vom Land Thüringen eine Förderung in Aussicht gestellt worden. Das teilte die Kirchenbaureferentin im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, Nikola Falkenberg, mit. Die Staatskanzlei und das Finanzministerium hätten Lottomittel in Höhe von jeweils 5 000 Euro zugesagt, erklärte sie. Damit sollen zum einen der Guss und zum anderen Aufhängung und Läutetechnik finanziert werden. Die Gemeinde hatte im Januar das Land erneut um Unterstützung ersucht, nachdem die ersten beiden Förderanträge im vergangenen Jahr abgelehnt wurden.

Die Anträge für die Lottogelder wolle man nun zeitnah einreichen, so Falkenberg. "Wir hoffen, dass die geänderten politischen Vorzeichen in Thüringen an der Zusage nichts ändern werden", so die Baureferentin. An den Gesamtkosten für das Glocken-Projekt von 26 500 Euro wollen sich auch Landeskirche und Kirchenkreis beteiligen.