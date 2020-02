In Siersleben (Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda) springt, tanzt und singt am Sonntag eine Horde Mäuse durch die Kirche. Dann feiert das Kindermusical "Kilian und das helle Licht" Premiere. Text und Musik stammen aus der Feder von Johanna Korf, Kantorin für Gerbstedt, Hettstedt, Mansfeld und Welbsleben.

Das Musical nimmt Bezug auf das Jesus-Zitat "Ich bin das Licht der Welt". Die Geschichte dreht sich um Kilian, die Kirchenmaus, die auf dem Marktplatz der Stadt einen obdachlosen Menschen trifft, bewegt ist von der Begegnung und in ihrem Familien- und Freundeskreis zunächst auf Unverständnis trifft. Was unsere Seele erhellt und wie wir für andere ein Licht sein können, darum geht es in dem Musical, das Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren auf die Bühne bringen. Die rund 15 Jungen und Mädchen wirken erst seit August 2019 als Chor zusammen. Wöchentlich treffen sie sich im Gerbstedter Pfarrhaus zum Kindernachmittag mit Gitarrenunterricht, Christenlehre und Chorprobe. In den Ferien haben sie intensiv geprobt und ihre Kostüme teilweise selbst gebastelt.

"Einen Kinderchor zu leiten, ist eigentlich nicht Teil meines Dienstauftrags, aber mein Herz hängt daran. Die Kinder sind so froh und dankbar", sagt Johanna Korf. Sie hatte bereits ein kleines Passionsspiel zur Aufführung gebracht, daran beteiligten sich auf Anhieb elf Kinder. (red)



Termin: 16. Februar, 16 Uhr, Andreaskirche Siersleben