Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aus ganz Deutschland angereist. Erstmalig trafen sich die Vertreter der unterschiedlichen deutschen Jakobus- Gesellschaften und Vereinigungen zu einer gemeinsamen Klausurtagung im Bildungshaus am Harz in Alterode. Aus Sachsen- Anhalt wurde die Aktion durch Sebastian Bartsch vorbereitet. Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Jakobusvereinigungen, welche auch international agiert, hatte unter Vorsitz von Joachim Rühl die Einladung ausgesprochen. Wichtige Schwerpunktthemen wurden bearbeitet. So ging es um die Bezeichnung und kartographische Erfassung der Jakobuswege im Internet. Verantwortlichkeiten worden besprochen und festgelegt. Ein zentrales Thema waren die Jakobspilgerwege, welche stringent durch Europa zum Pilgerziel nach Santiago de Compostela führen. Hierzu ist besonders eine europaweite Vernetzung notwendig. Folgerichtig soll das nächste Tagungstreffen in Trier mit einer Einladung an die Pilgerfreunde aus Frankreich, Tschechien und Polen stattfinden. Aber neben der strapaziösen Themenarbeit konnte die ruhige abgeschiedene Atmosphäre des Harzhauses genossen werden.