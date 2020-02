Ein Kuratorium beaufsichtigt und berät – dem Aufsichtsgremium der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben (Kirchenkreis Egeln) steht nun eine engagierte Frau vor. Erika von Knorre sagt, sie habe „lange gekämpft.“ Sie hat bereits mehrere Ehrenämter, kümmert sich um ihre Schwiegermutter und war nach einem erfüllten Arbeitsleben eigentlich froh, aus der ersten Reihe herausgetreten zu sein. „Mit der Bereitschaft zum Kuratoriumsvorsitz habe ich seit langem wieder Ja gesagt“, sagt die 66-Jährige.

Die Arbeit im Kuratorium kennt sie seit 2007, nun hat sie zum ersten Mal eine Sitzung geleitet. Von Knorre sagt über ihre aktuell vier Mitstreiter, die allesamt Männer sind: „Wir sind eine gute Truppe.“ Die Neuwahl war nötig geworden, weil der langjährige Kuratoriumsvorsitzende Manfred Pacho im vergangenen Sommer nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben war.

Erika von Knorre ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Sie ging erst in die Lehre und dann nach Görlitz, um Informationsverarbeitung zu studieren. Seit 1979 ist sie verheiratet und lebt in Oschersleben. 1994 wechselte sie ins kirchliche Verwaltungsamt nach Halberstadt, wo sie 1996 Amtsleiterin wurde und es bis zu ihrer Altersteilzeit 2016 blieb. (red)