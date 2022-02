Am Samstag, den 19. März um 15:00 Uhr findet in der St. Vitus Kirche Großmehlra ein Konzert mit dem Jungen Mitteldeutschen Vokalensemble statt.

Es gibt ein herrliches Programm mit heiteren und nachdenklichen Werken der Romantik für Chor a cappella und Klavier mit dem verführerischen Titel "Ich will dich lieben...". Der Besuch lohnt sich!

Tickets gibt's im Ticketshop Thüringen, an allen bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. TA Mühlhausen) und an der Abendkasse. Für den Ticketkauf kann man sich auch an Alfons Burhenne wenden, wenn man Hilfe braucht.