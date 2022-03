Unter der Leitung von Fabian Pasewald fand am 19. März in der St.Vitus Kirche ein Konzert des Jungen Mitteldeutschen Vokalensembles mit Werken von Brahms, Reger und Elgar in der Konzertreihe „Ich will dich lieben…“ statt.

Das Junge Mitteldeutsche Vokalensemble (JMV) – gegründet 2020 – vereint die Stimmen junger, ambitionierter Sängerinnen und Sänger und verbindet sie zu einem neuen, unerhörten Chorklang. Das JMV arbeitet projektbezogen in variablen Besetzungen von 10 bis 30 Sängerinnen und Sängern. Neben 2-3 größeren Projekten pro Jahr musiziert das Ensemble in kleineren Formaten z.B. in musikalischen Vespern und Andachten. Dabei treten sie sowohl in den musikalischen Zentren Mitteldeutschlands als auch in ländlichen Gebieten, von denen es hier viele gibt, auf.

Nach dem Konzert wurde eine Spende in Höhe von 141,50€ für die Regionale Ukrainehilfe Nottertal-Heilinger Höhen/Körner gesammelt, diese Spende wurde auf das Konto der Kirchengemeinde Schlotheim überwiesen.