Die ev. Kirchengemeinde Großmehlra bittet um Ihre Hilfe

Seit 2015 gehört eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende mit derzeit etwa 300 Personen zu unserer Gemeinde.

Die Kirchengemeinde kümmert sich seitdem ehrenamtlich um einzelne Familien und gibt Hilfestellung und Unterstützung bei Behördengängen, Ärzten und Alltagsproblemen. Momentan betreuen wir auch eine afghanische Familie mit 3 Kindern. Die Familie lebt seit einem Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft und ist sehr engagiert.

Ihre 20 -jährige Tochter hat innerhalb eines Jahres bereits 3 Sprachprüfungen (A1, A2 und B1) erfolgreich absolviert. In unserer Gemeinde unterstützt sie den Kinderkreis. Seit 1. September absolviert sie den Bundesfreiwilligendienst in einem Mühlhäuser Krankenhaus und möchte im Anschluss (ab September 2021) eine Ausbildung zur Krankenschwester machen.

Ihr großes Problem ist eine extreme Zahnfehlstellung, die ihr das Kauen lediglich mit den hinteren Backenzähnen erlaubt. Da sie aber bereits volljährig ist, übernimmt die Krankenkasse nicht die Regulierung der Fehlstellung. Auf die junge Frau kämen Kosten in Höhe von ca. 5000€ in der Behandlungszeit von drei Jahren zu, die sie selbst in und durch ihre Ausbildung nicht allein finanzieren kann.

Unsere kleine Kirchengemeinde möchte sie gerne bei den Kosten der Zahnregulierung unterstützen, doch sind wir mit 180 Gemeindeglieder nur eine kleine Gemeinde.

Deshalb bittet die Kirchengemeinde Großmehlra Sie, uns bei unserem Anliegen zu unterstützen. Jede, auch kleine Spende, hilft der jungen Frau auf ihrem Weg weiter.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Evangelische Bank eG Kassel

Ev. Kirchengemeinde Großmehlra

IBAN: DE45 5206 0410 0008 0085 82 BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: Zahnregulierung