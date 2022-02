Im Gottesdienst am 27. Februar in Großmehlra wurde Pfarrer Sebastian Kropp durch die Superintendentin des Kirchenkreises, Frau Steffi Wiegleb, von seinem Dienstauftrag für den Pfarrbereich Körner-Menteroda entpflichtet. Pfarrer Kropp tritt am 1. April in Ostthüringen seine neue Pfarrstelle an. Die Kirchenältesten der Kirchengemeinden (Urbach, Obermehler, Körner, Menteroda und Großmehlra), die Pfarrer Martin Weber (Allstedt), Andreas Möller (Vakanzvertreter Körner-Menteroda), Eilice Neuland (Holzthaleben) sowie Katharina Freudenberg (Schlotheim) gestalteten, mit musikalischer Unterstützung durch den Organisten Günther Wagner an der Orgel und dem Gospelchor GospelThur, den Gottesdienst.

Im Anschluss konnten sich alle Besucher bei Kaffee, und Kuchen und Gesprächen aufwärmen.

Die Pfarramtsübergabe (Schlüsselübergabe) erfolgt am 11.März unter Teilnahme des Kreiskirchenamtes sowie der Superintendentin Steffi Wiegleb an Pfarrer Andreas Möller. Die Kirchengemeinde Großmehlra bedankt sich bei allen, die den Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben.