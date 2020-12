Arnstadt (red) – Das Thüringer Bach Collegium und das Ensemble Polyharmonique haben an der Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach, der Arnstädter Bachkirche, das Weihnachtsoratorium (WO) eingespielt. Am 4. Advent, 20. Dezember, wird diese Aufführung um 20 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur europa- und weltweit als zentraler Beitrag zum „Christmas Special Day“ gesendet. Die Achava Festspiele Thüringen haben sich dazu eine besondere Aktion einfallen lassen. Um Bachs musikalische Weihnachtsbotschaft in die Nachbarschaft zu tragen, wird darum gebeten, am 4. Advent ab 20 Uhr das Radio- oder Livestreamgerät ins offene Fenster oder auf den Balkon zu stellen. Dazu noch eine leuchtende Kerze. Mit dieser Aktion „von Haus zu Haus – von Mensch zu Mensch“ soll ein Hoffnungssignal in die Welt gesendet werden, so Achava-Intendant Martin Kranz. Das Weihnachtsoratorium kann auf den Frequenzen von Deutschlandfunk Kultur und im Livestream empfangen werden.

8 t1p.de/WO-Arnstadt