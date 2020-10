Lichtblick: Die Dorfkirchen in Kermen und Eichholz im anhaltischen Kirchenkreis Zerbst erfahren mit kunstvoll gestalteten Fenstern eine enorme Aufwertung.

"Nach 50 Jahren“, findet Albrecht Lindemann, „ist es an der Zeit.“ An der Zeit, der Dorfkirche von Kermen wieder Leben einzuhauchen. Und um ihrem Ziel so schnell wie möglich so nah wie möglich zu kommen, scheuen der Pfarrer und sein Gemeindekirchenrat keine Mühen. Kermens Kirche St. Petrus und Paulus soll wieder in altem Glanz strahlen. Doch bis dahin müssen alle Beteiligten noch eine lange Wegstrecke absolvieren.

Die um 1200 errichtete Kirche von Kermen ist eine der kleinsten im anhaltischen Kirchenkreis Zerbst – und zeigt einen immensen Sanierungsbedarf. An Aufmerksamkeit mangelt es ihr augenblicklich nicht.

