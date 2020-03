Von Michael von Hintzenstern und Paul-Philipp Braun

Neues Format: Die Bachtage Ohrdruf verwandeln sich von einem Festival in einen Zyklus, der zwischen Bachs Geburts- und Sterbetag ein abwechslungsreiches Programm bietet. Von Michael von Hintzenstern Bachliebhaber und solche, die es noch werden wollen, haben die Möglichkeit, in die Welt des jungen Musikanten Johann Sebastian einzutauchen und den Ort näher kennen zu lernen, an dem er bei seinem Bruder Johann Christoph von 1695 bis 1700 prägende Jahre verbrachte. Besonderes Augenmerk liegt bei der diesjährigen Konzeption darauf, "möglichst verschiedene Altersklassen und Bildungsschichten anzusprechen", erklärt Johanna Bergmann im Gespräch mit der Kirchenzeitung.