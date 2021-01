"Liebe Wanderfreunde, aller guten Dinge sind drei - das gilt leider auch für unseren Harzblick-Wandermarathon", schreibt das Vorbereitungsteam auf Facebook. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen für einen gelungenen und fröhlichen Harzblick-Wandermarathon nehmen sie noch einen dritten Anlauf - im Jahr 2022. Es soll wieder der erste Samstag in den Thüringer Sommerferien werden. Damit die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, wird das Team in diesem Jahr noch einen rund 28 km langen dauerhaften Wanderweg einweihen. Die Wanderschuhe müssen also zwischenzeitlich nicht einstauben. Ein Rundweg soll alle Kirchtürme in Ellrich und seinen umliegenden Gemeinden miteinander verbinden. Mit Stempelheft und mit einem großen Eröffnungstag im Mai. Nähere Infos werden folgen. "Bleibt fröhlich im Wandern, wir geben nicht auf und freuen uns auf Euch und einen wunderschönen Harzblick-Wandermarathon, auch wenn es wieder ein Jahr später sein wird", grüßt das Vorbereitungsteam aus dem Südharz.

Der erste Harzblick-Wandermarathon 2017 hat so viele Wanderer begeistert, dass eine Neuauflage damals gleich erbeten wurde.