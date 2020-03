Für den Gospelkirchentag vom 11.-13.September 2020 in Hannover sucht der Ilfelder Chor "Gospel generations" noch MitfahrerInnen. "Wir möchten gerne als Chor teilnehmen und in der Gospelkirchennacht am Freitag, dem 11.9. in Hannover auftreten", lädt die Leiterin des Chores, Christine Heimrich, ein. In ganz Hannover finden dann Konzerte mit 2-3 Chören statt. Veranstaltungsorte sind auch die kleinen Kirchen in Stadt und Land. "Das ist eine sehr schöne Sache und wir hoffen, dass wir uns mit einem 25 Minuten Programm beteiligen können", wirbt Heimrich. Am Samstag und am Sonntag gibt es viele Workshops und Konzerte. Höhepunkt ist das gemeinsame Singen mit tausenden Sängerinnen und Sängern unter professioneller Anleitung und toller Band.

Proben am 10.7. , 17.7. und am 4.9., jeweils 19.30 Uhr, im Marholthaus am Georgsplatz in Ilfeld.

Die Songs werden aber auch schonin den Proben des Gospelchores, parallel zum aktuellen Projekt

(Jugendmusical "Petrus") geübt. "Interessierte sind jederzeit willkommen!", wirbt die Kantorin.

Anmeldung bei

Christine Heimrich, Leiterin von "Gospel generations" ,

Pfarramt, 99768 Harztor/ Ilfeld, Neanderplatz 1, Tel. 036331- 46372.

Weitere Informationen auch unter www.christen-in-harztor.de und

www.gospelkirchentag.de