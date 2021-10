Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter Kantorin Viola Kremzow. „Die Kinder waren ganz doll fleißig und wir hatten richtig Spaß“, erzählt sie am Montagmorgen fröhlich rückblickend und vielleicht noch eine klitzekleine Spur müde. Damit ist sie nicht allein. 15 Kinder aus der Region Süd-Ost des Kirchenkreises Südharz haben das Musical "Der verlorene Sohn" gleich zweimal aufgeführt. In Uthleben und in der Frauenbergkirche fand der große Auftritt statt. Die Vorbereitungen dazu waren sehr kompakt – 2 Wochenenden Probe. Dass es da viel Energie von den Kindern braucht und manchmal auch Geduld bei den Großen, erklärt sich fast von selbst. Ein großes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen hat bei diesem regionalen Projekt zusammengearbeitet: Gemeindepädagogin Corina Sänger, Pfarrerin Sabine Meinhold, die noch in Ausbildung befindliche Gemeindepädagogin Sandra Hesse und viele Mütter aus der Region. Ein großer Gewinn war Lana Haupt mit ihrer frischen Art, die gerade ihre KiLeiCa-Ausbildung abgeschlossen und als Teamerin mit den Kindern in den Pausen gespielt hat. Die Gastgeber in Uthleben haben an diesen Wochenenden fleißig gekocht und gebacken. „Die Highlights bei den Kindern waren die Pizzabrötchen und der Kuchen“, schmunzelt die Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familien, Katharina Schmolke, die dieses Mal „nur“ als Mutti dabei war. Nach dem wieder einmal schönen Erfolg des Projekts ermuntert sie schon einmal vorausschauend die Kinder: „Ölt eure Stimmen, Kinder, wir brauchen euch nächstes Jahr wieder in Bielen.“ Die Fortsetzung ist also auch bereits geplant. Kein Wunder, wenn es allen Beteiligten so viel Spaß macht!