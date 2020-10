Das Frauenteam des Kirchenkreises Südharz hat in diesem ungewöhnlichen Jahr einen Weg gefunden, den Oasentag für Frauen trotzdem anzubieten. Nicht in der gewohnt großen Gruppe mit viel gemeinsamem Tun, aber mit einer Form, die sogar noch mehr Frauen als sonst erreichen kann. Sie produzierten ein Video mit zahlreichen bekannten Elementen des Oasentages und bieten ergänzend schriftliches Material an.

"Wir laden alle herzlich ein, mit Frauen in ihren Regionen für eine Gottesdienstlänge in einen Oasenraum einzutauchen", ermuntert die Beauftragte des Kirchenkreises für die Arbeit mit Frauen, Kathrin Schwarze. Es gibt: Raum für Impulse, Erlebnisse, Entspannung, Kreativität und Gemeinschaft unter dem Segen Gottes. Diese relativ kurze Zeit beschert ein Innehalten und lässt uns gestärkt und mit neuen Inspirationen in unseren Alltag eintauchen, davon ist das Team überzeugt. "Treffen Sie ich in kleinen Gruppen und erfahren Sie mit uns eine Zeit gemeinsam online am 10.10. um 10:00 Uhr live auf YouTube", ergänzt die Vizepräses Corina Sänger.

Das Begleitheft zum Gottesdienst ist in allen Gemeindebüros des Kirchenkreises erhältlich. Mit diesem Material kann man auch „offline“ feiern.

Das Video bietet die Chance, es unabhängig von der Premiere am 10. Oktober an irgendeinem anderen Tag im Frauen- oder Mitarbeiterinnenkreis anzuschauen. Was als Notlösung angedacht war, könnte zukünftig eine schöne Ergänzung zum persönlichen Treffen werden.

Links zur Videopremiere am 10. Oktober um 10 Uhr