Jubiläen: Der vor zehn Jahren fusionierte Posauenchor Gefell/Hirschberg ist aus Ensembles hervorgegangen, die seit 40 beziehungsweise 70 Jahren bestehen

Von Simone Zeh

Posaunenspiel ist keine Frage des Alters – im Gegenteil, es kann die Generationen verbinden. Das wurde beim Jubiläum des Posaunenchores Gefell/Hirschberg deutlich. Mit einem festlichen Bläsergottesdienst, der von Musik und Dankbarkeit geprägt war, feierten die Gefeller ihren 40. und die Hirschberger Posaunenbläser ihren 70. Geburtstag in der Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ in Gefell. Und so erklang “Herr Gott, wir loben sich” und “Du meine Seele singe”.

Zwölf Bläser gehören heute zum vor rund zehn Jahren fusionierten Bläser-ensemble, welches seit Jahren von Kantor Stefan Feig geleitet wird.