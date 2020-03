Um zu wissen, was Kreisau für uns Deutsche bedeutet, muss man zwei Dinge erfüllen: man muss zum Ökumenischen Jugendchor Salzwedel gehören – und mit ihm nach Kreisau reisen. Der Rezensent hat das Glück bei einer spannenden Chorfreizeit in Kreisau zu partizipieren. Die Winterferien gehören seit vielen, vielen Jahren zum Reiseprogramm des rührigen Kirchenmusikdirektors Matthias Böhlert. Immer ist es der Jugendchor, den er auf seine Fahrt mitnimmt, der ihn begleitet, der mit ihm ein tolles Ensemble bildet gemeinsam mit einigen hervorragenden Instrumentalisten, um konzentriert an herausragenden Musikstücken zu arbeiten.

Das Programm verdankte der Jugendchor Pfarrer Klaus Schartmann. In Schlesien 1938 geboren, nicht weit entfernt von Kreisau, konnte er mit großer Sachkenntnis einen attraktiven Rahmen für Besichtigungen zusammenstellen und organisieren. Herberge wurde für den Chor die größte Jugendbildungsstätte Polens „ Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung“.

Kreisau (polnisch Krzyzowa) hat bedeutende Zeiten erlebt. Hier traf sich Helmuth James Graf von Moltke auf seinem Gut mit Menschen, die gemeinsam diskutierten wie ein Deutschland nach Hitler aussehen könnte. Genannt wurde die Gruppe „Kreisauer Kreis“. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden viele Mitglieder gefasst und durch eine mörderische Justiz hingerichtet. So wurde auch Kreisau zu einem Symbol dieser Zeit. Bedeutsamer ist wohl ein großes Treffen mit Helmut Kohl und dem damaligen Ministerpräsidenten Tadeus Mazowiecki 1989. In einer großen Messe am 12. November 1989 auf dem Gut umarmen sich die Staatsoberhäupter zu Gesten der Versöhnung. Das alles erfahren die Mitglieder des Jugendchores bei einer Führung.

In der Hofkirche von Breslau wird gleich am Tag nach der Ankunft der Sonntagsgemeinde ein Ausschnitt aus dem Programm gesungen. Eine von außen schlichte Kirche bietet mit seinen zwei Emporen und der großen Orgel einen besonderen Gottesdienstraum. Besonders auch, dass natürlich alles auf Polnisch gesungen, gelesen und gepredigt wurde. Dazu die Musik des Chores aus Deutschland in Deutsch, Lateinisch und Englisch. Im Anschluss des Gottesdienstes wurde der Chor ins Restaurant der Gemeinde zu einem Festtagsmenü geladen.

Dem schließt sich eine Führung durch das alte und doch neue Wrocław. Die Stadt wurde in den letzten Kriegstagen völlig zerstört. Die dann aus den Ostgebieten vertriebenen Polen haben die Stadt in einen Zustand gebracht, der nur staunen lässt. Denn viele Bauten sind nach historischem Vorbild restauriert, die Spuren der Zerstörung verschwunden.

Im Laufe der Woche wird es noch viele Unternehmungen geben. Sie hier im Einzelnen zu beschreiben würde den Rahmen sprengen. So bleibt es bei ein paar Hinweisen. Die evangelische Friedenskirche in Świdnica (deutsch Schweidnitz) gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Schlesien, gilt als die größte Fachwerkkirche in Europa. Von außen eher ein zwar großer aber doch auch schlichter Bau überrascht durch seine prachtvolle barocke Innenausstattung, erbaut innerhalb nur eines Jahres von 1656 bis 1657. Das bedeutende Kutschenmuseum Galowice lockt mit seinem historischen Interieur. Die Silberberge mit dem Projekt Riese, in denen Hitler sich ein monströses Hauptquartier bauen lassen wollte mit tausenden Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen, erschüttert Die Festung Silberstein, Srebrna Góra, die größte Anlage Europas, entstand zwischen 1765 und 1777, rekrutiert wurden für den Bau ebenfalls tausende Häftlinge.

Dank der umsichtigen Fahrweise des Busfahrers von IRRO hatte der Ökumenische Jugendchor eine stets freie und sichere Fahrt zu all den Stätten, die dem Organisator Klaus Schartmann wichtig waren.

Dank der hervorragenden Herberge hatten die Mitglieder des Chores stets freien Zugang zum großen Musiksaal.

Dank einem mit allem Wünschenswerten gerichteten Büfett konnten sich alle immer nur freuen über die hervorragenden Mahlzeiten.

Dank der überragenden Probenarbeit mit KMD Matthias Böhlert gemeinsam mit Gabriel Stoicescu, Julius Jung, Gerda Twele mit ihren Violinen und Jens Drebenstedt mit Saxophon und Klarinette konnte der Chor auch das herausfordernde Probenprogramm gut bewältigen.

So bleibt am Schluss: der Chor kann sich schon freuen auf die nächste Reise 2021, dieses Mal nach Großbritannien.

Harald Riese