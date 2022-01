Meiningen: Auch in diesem Jahr hat der Kirchenkreis Meiningen einen digitalen Neujahrsgruß aufgenommen.

Aus der Meininger Stadtkirche erklingt Orgelmusik, gespielt von Sebastian Fuhrmann und Ludwig Zeisberg.

Zu hören sind außerdem eine Auslegung der Jahreslosung 2022 sowie Gebet und Segen, gestaltet von Superintendentin Beate Marwede und Kirchenkreissozialarbeiter Marc Scheidig.

Hier ist der Link zum Neujahrsgruß: https://youtu.be/4SBDtD4nfWY.

Erstmalig wurde zum Jahreswechsel 2020 ein digitaler Neujahresgruß erstellt, weil im vergangenen Jahr Pandemie bedingt kein Gottesdienst in Präsenz gefeiert wurde.

In diesem Jahr wurde die ökumenische Lichterandacht mit Vertreter*innen der katholische Gemeinden, der evangelisch-freikirchlichen Christus -Gemeinde und der ev.-luth. Kirchengemeinde Meiningen in der Meininger Stadtkirche gefeiert. Viele der ca 80 Teilnehmenden nutze das Angebot einer persönlichen Segnung.