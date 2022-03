Nach dem erfolgreichen Start im vergangen Jahr laden die Kirchengemeinde Walldorf, der Kirchenburgverein und der Kirchenkreis Meiningen auch in 2022 zur Andachtsreihe „Berührt- Lebensexperten kommen zu Wort“ zu insgesamt vier Andachten ein. „Vom Wachsen und Werden“ so lautet das Motto der Andachten in diesem Jahr.

Im Mittelpunkt der ersten Andacht am 11. März steht der Beginn des Lebens die Altenpflegekräfte. Als Lebensexpertin ist die Hebamme Antje Grünert, Rentwertshausen, zu Gast .

Durch die Andacht führen Pfarrer Otfried Heinrich und Superintendentin Beate Marwede. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Grabfeldchor unter der Leitung von Antje Grünert und von den Bläsern Florian Grünert und Andreas Müller gestaltet.

Die Andacht wird unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln ( medizinischer Mund-Nasenschutz, FFB 2-Maske oder Vergleichbares bitte mitbringen) gefeiert.

„Berührt- Lebensexperten kommen zu Wort“ ist ein neues Andachtsprojekt in der Walldorfer Kirche, das jeden 2. Freitag in den ungeraden Monaten (März-September) um 19.00 Uhr angeboten wird.

Zu erleben sind:

- eine Andacht nahe an den Menschen und nahe an Gott an einem besonderen geistlichen Ort auf der Kirchenburg in Walldorf;

- Menschen, die mit ihrem (Berufs)-Alltag, ihren Gedanken und Einsichten zu Wort kommen. Bei jeder Andacht steht eine Person oder Personengruppe im Mittelpunkt;

- ein passender geistlichen Impuls;

- Musik und gemeinsames Singen;

- anregende Gespräche im Anschluss an die Andacht.

Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Interessierte. Bei Rückfragen steht der Kirchenkreis Meiningen (03693-840923www.kirchenkreis-meiningen.de) gerne zur Verfügung.