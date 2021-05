Das Kuratorium der Theologischen Hochschule Friedensau hat in seiner Frühjahrssitzung den derzeitigen Rektor Roland E. Fischer einstimmig für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Damit bestätigt das international besetzte Kuratorium als höchstes Beschlussgremium der Hochschule den Wahlvorschlag des Hochschulsenats. Der promovierte Theologe und Professor leitet als Rektor die akademische Ausrichtung der Hochschule bis zum Wintersemester 2026/2027. Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in freikirchlicher Trägerschaft mit Sitz in Friedensau, einem Ortsteil der Stadt Möckern in Sachsen-Anhalt. Sie wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen.

In den nächsten fünf Jahren muss sich der Rektor einem herausfordernden Arbeitsprogramm stellen: Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa hat beschlossen, ab 2023 ein neues Masterprogramm für alle zukünftigen Pastoren aus sieben europäischen Ländern einzuführen. Dieses Programm gilt es erfolgreich zu implementieren und die bestehenden Studienprogramme darauf anzupassen. Gleichzeitig wird sich damit auch die Finanzierung der Hochschule verändern. Die Hochschule steht vor einer Konsolidierungsphase, die es zu gestalten gilt.

An der Theologischen Hochschu-le Friedensau können acht Bachelor- und Masterstudiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs "Deutsch als Fremdsprache" belegt werden. 38 Nationen sind unter den Studierenden vertreten. Interessierte können sich kostenfrei und unverbindlich zu Online-Infotagen anmelden, dabei die Studieninhalte und den Campus kennenlernen. (red)

www. thh-friedensau.de/infotage