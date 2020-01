Mit einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst beendeten die Gemeinden in Hettstedt ihre ALLIANZ- Gebetswoche 2020. Sie beteiligten sich dabei an der jährlichen Aktion der Evangelischen ALLIANZ, welche in circa 1000 Kirchengemeinden in Deutschland Anfang Januar durchgeführt wurde. In diesem Jahr hatte die Gebetswoche das Motto: „Wo gehöre ich hin“. Im Gottesdienst predigte als Gast in der St. Jakobikirche Prediger Lars-Uwe Jung (LKG). In der Predigt wurde das Thema der Verwurzelung aufgegriffen. Der Prediger erinnerte an den Sturm Friederike aus dem Jahr 2018 und die Schädigungen der Wald- und Forstwirtschaft, welche bis heute weite Teile des Harzes prägt. „Gut wer fest verwurzelt ist und besonders, wer Halt in Gott gefunden hat“, resümierte er. Pfarrer Sebastian Bartsch führte durch die Liturgie. Das Fürbittengebet wurde von Mitgliedern der Kirchengemeinden vor Ort gestaltet. Geprägt wird die Gemeinschaft in Hettstedt durch die Freikirche, die Adventgemeinde, die Landeskirchliche Gemeinschaft und die katholische sowie die evangelische Kirchengemeinde.