Weihnachtslieder am Fenster - Erster Kindergartenbesuch bei neuer Tagespflege in Bad Lobenstein

Die Mitte Dezember eröffnete Diakonie-Tagespflege St. Michael in Bad Lobenstein hatte bereits den ersten Besuch vom Kindergarten Sonnenschein. Leiterin Simone Leube und eine Erzieherkollegin waren mit 24 Kindern zum Leonberger Platz gelaufen, um den Seniorinnen und Senioren am Fenster ein Ständchen zu bringen. Die anwesenden Tagesgäste freuten sich sehr über die Weihnachtslieder der Kinder, sangen und klatschten mit. Zum Dank reichten die Mitarbeiterinnen Pfefferkuchen, Spekulatius und Kinderpusch aus dem Fenster. "Wir freuen uns über diesen Besuch. Nachdem Johanna Steinbock aus Helmsgrün mit ihren Tieren hier war, können wir heute schon den Kindergarten begrüßen, das ist uns eine große Freude", sagt Einrichtungsleiterin Ramona Kleinhenz. Auch der Kindergarten ist froh, dass es wieder ein Angebot für alte Menschen gibt. „Wir wollen gern öfter kommen, denn Kontakt und Austausch zu Seniorinnen und Senioren ist für die Kinder sehr wichtig und macht allen Spaß“, sagt Kindergartenleiterin Simone Leube.

Während der Kindergarten zwischen den Feiertage geschlossen hat, können hilfebedürftige Menschen auch an diesen Tagen, gern auch kurzfristig in die Tagespflege kommen. Es wird um Anmeldung gebeten. Tel. 036651 - 3989-3501

Kontakt: Diakonie-Tagespflege St. Michael

Leonberger Platz 5, Bad Lobenstein

Leiterin: Ramona Kleinhenz

Tel. 036651 - 3989-3501, Tagespflege.LBS@diakonie-wl.de