Familie Scholz aus Friesau ist eine besondere Familie: groß und bunt. Neben fünf eigenen Kindern haben Silvia und Horst Scholz fünf Pflegekinder großgezogen – und weitere zur Kurzzeitbetreuung aufgenommen. Einige sind schon aus dem Haus, drei leben noch in der Familie: Die 18-jährige Michelle, die 25-jährige Franziska und Christian, 30 Jahre alt.

Michelle absolviert eine Ausbildung, Franziska und Christian wurden mit einer Behinderung geboren und sind in den Werkstätten des Christopherushofes in Altengesees im Kirchenkreis Schleiz beschäftigt. An normalen Tagen werden beide vom Fahrdienst Tross abgeholt und nach Altengesees zur Arbeit gebracht.

Doch von Mitte Dezember 2020 bis Ende April 2021 waren alle zuhause.

