In der Töpferei der Werkstätten Christopherushof wurden seit Mai mehr als 700 Mini-

Abendmahlskelche hergestellt. Die Idee kam, als überlegt wurde, wie in Zukunft

Gottesdienst gefeiert und Abendmahl gehalten werden kann.

Abstand, halten, nicht singen, nicht aus einem Gefäß trinken … also einen eigenen

Kelch mitbringen. Nicht irgendetwas, sondern einen besonderen Kelch.

Etwa 600 Stück sind bereits verkauft worden, oft haben Kirchgemeinden gleich eine

hohe Stückzahl bestellt.

Wer einen solchen, persönlichen Mini-Kelch haben möchte, kann diesen in der Töpferei

in Altengesees zum Preis von 5 Euro pro Stück kaufen oder dort bestellen.

Etwa 100 Stück sind vorrätig zu haben, weitere werden gern angefertigt.

Das kleine Gefäß wird von den Beschäftigten hergestellt und in drei Farben glasiert:

azurblau, mintgrün und havanna-rotbraun.

Passend zum Kelch gibt es auch Krüge, Oblatenteller und große Weinkelche, aber auch

sämtliches anderes Geschirr in Altengesees.

Kontakt: Mario Lang, Gruppenleiter Töpferei, Tel.: 036643 - 30-235,

Mail: Toepferei.Altengesees@diakonie-wl.de

Wann: Mo.- Fr. von 7:30 bis 14:30 Uhr

Wo: Werkstätten Christopherushof, Töpferei/Werkstattladen,

Altengesees 29, 07368 Remptendorf

Bilder (von Sandra Smailes):

• Mini-Abendmahlskelche

• Mike Schöttler, Beschäftigter in der Töpferei in Altengesees, dreht auch Mini-

Weinkelche. Zum Schutz vor Corona-Infektionen arbeitet er derzeit in einem Zelt

aus Folie.