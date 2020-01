Magdebugr (red) - Die evangelisch-reformierte Gemeinde Magdeburg verabschiedetet am 26. Januar ihren langjährigen Pfarrer Helge Hoffmann. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Altstadtgemeinde Magdeburg, Neustädter Straße 6.

Nach mehr als zehnjähriger Dienstzeit in der Gemeinde tritt Pfarrer Hoffmann zum 1. Februar eine neue Dienststelle in der Kirchengemeinde Kapellen in Nordrhein-Westfalen an. Gemeinde und Presbyterium bedauern diesen Entschluss, haben aber großes Verständnis für die Entscheidung, welche vor allem aus familiären Gründen nach einer langen Zeit des Überlegens und Abwägens getroffen wurde, heißt es in eineer Mitteilung. "Wir wollen Pfarrer Hoffmann, der mit großem Engagement in einer Zeit tätig war, die für unsere Gemeinde mit Herausforderungen verbunden gewesen ist, die uns allen Kraft, Einsatz und immer wieder gute Gedanken abnötigten, für seinen Dienst danken und ihm, seiner Familie und seiner zukünftigen Gemeinde unsere Segenswünsche mit auf den Weg geben."