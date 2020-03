Halle (red) - Der Dom in Halle hat am 18. März seine Öffnungszeiten erweitert und nun von 11 bis 17 Uhr täglich geöffnet. Das seien die üblichen Sommeröffnungszeiten, die im April in Kraft getreten wären, teilte Dompfarrerin Jutta Noetzel mit. Jeden Mittag um 12 läuten die Glocken. Dann betet einer der Hauptamtlichen für die Stadt, das Land, die Welt.

Seelsorge- und Hilfsangebote sind auf der Website zu finden. Dort haben Jutta Noetzel und Kantor Gerhard Noetzel auch Psalm 84 eingesungen. Jeden Freitag Nachmittag von 14 bis 18 Uhr gibt es ein offenes Seelsorgeangebot.

Hilfsangebote koordiniert Judith Königsdörfer: mobil 0177 8360478 oder per Mail an referentin@dom-halle.de Wer möchte, dass Einkäufe abgenommen werden,wer einfach mal Kontakt braucht, weil ihm die Decke auf den Kopf fällt,…

kann sich dort melden.