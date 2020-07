Am kommenden Samstag (4. Juli) wird ein Förderverein „Freundeskreis für die Sommerkonzerte Volkenroda“ gegründet. Anmeldungen sind noch möglich: freundeskreis@sommerkonzerte-volkenroda.de. Die beliebten Sommerkonzerte müssen in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen. Dafür verbreitet sich ein Projekt der Sommerkonzerte des vergangenen Jahres deutschlandweit und mittlerweile sogar international mit großem Erfolg, denn die „1to1concerts“ konnten trotz der Beschränkungen der Corona-Krise durchgeführt werden (www.1to1concerts.de).

„Bei den 1:1-Konzerten findet eine etwa 10-minütige wortlose Eins-zu-Eins-Begegnung zwischen Hörern und Musikern statt. Ein eröffnender Blickkontakt ist der Impuls für ein sehr persönliches Konzert – eine ungewöhnliche, für beide Seiten intensive Erfahrung, die Nähe trotz Distanz ermöglicht“, erklärt Stephanie Winker, Künstlerische Leiterin der Sommerkonzerte Volkenroda. Wer spielt, bleibt eine Überraschung. Auch mit den Spielorten wird ungewöhnliches Terrain erobert – eine Kunstgalerie, ein Hinterhof, eine Fabrikhalle oder ein Schrebergarten gehörten beispielsweise zu den Orten, an die eingeladen wurde.

Das Konzept wurde für das Kammermusikfestival „Sommerkonzerte Volkenroda“ im Jahr 2019 entwickelt, die Spielorte reichten vom Ziegenstall bis zum Weinkeller und der Blumenwiese. Die 1:1-Konzerte wurden ab 28. April in Stuttgart unterstützt von SWR und Staatsoper aufgenommen. „Dann haben sie im Schneeballprinzip deutschlandweit Kreise gezogen“, sagt Stephanie Winker. Etwa 3.000 Konzerte fanden bereits statt, mittlerweile gibt es auch internationale Kooperationen, zum Beispiel in Kanada, Frankreich und der Schweiz. „Es freut uns, dass dieses Konzept nun an den thüringischen Geburtsort zurückkehrt. Für jedes Vereins-Gründungsmitglied wird ein 1:1-Konzert gespielt“, kündigt die Flötistin an.

In der Einladung zur Vereinsgründung heißt es: „Ziel dieses Freundeskreises ist es, den Kontakt zu unserem treuen Publikum noch enger zu knüpfen und auch über die Festivalzeit hinaus eine identitätsstiftende Verbindung zu unseren Gästen zu schaffen.“

Die Resonanz auf die 1:1-Konzerte ist überaus positiv. So wurden sie von Zuhörern beispielsweise als „wunderbarer, zauberhafter Moment“ oder „eine edle Praline, eine ganz besondere Köstlichkeit” bezeichnet, und Musiker berichteten von „einer sehr beglückenden und bewegenden Erfahrung“, dass Hörer weinten und „diese Konzerte einen nicht kalt lassen“.

Die Sommerkonzerte sollen wieder vom 27. bis 29. August 2021 stattfinden. Das Motto „FOR FUTURE“, die Grundzüge des geplanten Programms und die Mitwirkenden werden nach Möglichkeit beibehalten. Rückmeldungen wegen für dieses Jahr gebuchter Tickets und Unterkünfte werden an pforte@kloster-volkenroda.de erbeten, die Beträge werden gern auch als Spenden angenommen.

Weitere Informationen im Internet: www.1to1concerts.de