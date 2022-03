Der Krieg in der Ukraine, in Europa, ist noch immer schwer zu begreifen. Die evangelische Kirchengemeinde Meiningen und das Staatstheater Meiningen möchten den Opfern des Kriegs in Solidarität zur Seite stehen und ein Zeichen für den Frieden setzen.

Am Freitag, dem 25. März 2022 um 19.30 Uhr, veranstalten Kirche und Staatstheater ein „Benefizkonzert für UNICEF“ in der Stadtkirche zu Meiningen. Zur Aufführung kommt Ludwig van Beethovens berühmte Sinfonie Nr. 9 in d-Moll, op. 125. Es spielt die Meininger Hofkapelle unter der Leitung von GMD Philippe Bach. Den 4. Satz der Sinfonie bestreiten Solist:innen des Staatstheaters Meiningen, der Opernchor des Staatstheaters sowie die Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde.

Kostenlose Zählkarten für das Konzert gibt es an der Theaterkasse, der Tourist-Information und dem Büro der Meininger Kirchengemeinde.

Die erzielten Spenden dieser ‚Ode an den Frieden‘ gehen zu 100% an UNICEF für die vom Ukrainekrieg betroffenen Kinder.

Das Konzert findet unter den derzeit gültige Corona-Regeln statt (3-G-Regel, qualifizierter MNS).