Während der Passionszeit jeden Samstag um 16.00 Uhr in den Rhöngemeinden

„7 Wochen Ohne“ lädt als Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten.

Pfarrerin Birgit molin (Pfarrbereich Unterkatz) und Pfarrer Donald Molin (Pfarrbereich Friedelshausen)

laden der Passionszeit 2022zum Walk & Talk ein. Jeden Samstag treffen sich Interressierte um 16:00 Uhr, an zwei Kirchen.

Nach einer 10-min-Andacht wird zum Wandern (Walk) in der Natur und zum gemeinsamen Reden (Talk) eingeladen. Sechs Themenbereiche ermutigen zum Austausch. Um ca. 17:30 Uhr gibt es den Segen und eventuell eine persönliche Aufgabe.

Anschließend wird um 18:00 Uhr zum Friedensgebet in den entsprechenden Kirchen eingeladen.

Termine:

05.03. in Schafhausen und Schwarzbach

12.03. in Wahns und Hümpfershausen

19.03. in Solz und Oepfershausen

26.03. in Oberkatz und Kaltenlengsfeld

02.04. in Wohlmuthausen und Friedelshausen

09.04. in Unterkatz und Gerthausen