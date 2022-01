Allianzgebetswoche in Meiningen 2022

In Meiningen begehen die evangelischen Christen verschiedener Gemeinden die alljährliche, weltweite Allianzgebetswoche von Montag, 10.01. bis Donnerstag, 13.01. jeweils um 19.00 Uhr in den Räumen der Christusgemeinde in Meiningen, Saarbrückener Str. 2. Das Thema der diesjährigen Aktion lautet: „Der Sabbat- Leben nach Gottes Rhythmus“ nimmt den Wunsch vieler Menschen nach Zeiten der Ruhe und des Innehaltens sowie nach einem sinnstiftenden Lebensrhythmus auf. Die Treffen beginnen mit einer biblischen Auslegung und laden dann zum gemeinsamen Gebet ein.

Der Abschluss-Gottesdienst mit Kindergottesdienst wird am Sonntag (16.01.) um 10.00 Uhr in der Meininger Stadtkirche gefeiert.

Die Gebetstreffen und der Abschlussgottesdienst werden unter den 3 G-Regeln begangen, Nachweise und qualifizierten Mund-Nasenschutz bitten die Veranstaltenden mitzubringen.

Die Veranstaltungen sind offen für alle Interessierten.