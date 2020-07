Abendgebet mit dem Landesbischof Friedrich Kramer am 04.08.2020 in Hildburghausen

Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland besucht seine Gemeinden.

Im Laufe des Jahres besucht Bischof Kramer verschiedene Gemeinden in Thüringen und Sachsen-Anhalt, um das Ohr nahe an den Gemeinden zu haben.

Er freut sich in einem lockeren Rahmen gemeinsam mit Interessierten zu beten und ein wenig zu singen und im Anschluss gern ins Gespräch zu kommen.

Am 4.08.2020 besucht er den Evang.-Luth. Kirchengemeindeverband Hildburghausen.

Das Abendgebet beginnt um 18.00 Uhr in der Christuskirche Hildburghausen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.