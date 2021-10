Harzgerode (red) – Am 24. Oktober um 14 Uhr wird die Theologin Franziska Rotte in einem Festgottesdienst in der Kirche St. Marien Harzgerode ordiniert. Damit erteilt ihr die Landeskirche Anhalts auf Lebenszeit das Recht und die Aufgabe, öffentlich zu predigen, das Abendmahl auszuteilen und zu taufen. Franziska Rotte hat sich in den zurückliegenden beiden Jahren als Vikarin in der Gemeinde St. Nicolai Ballenstedt auf ihren Dienst als Pfarrerin vorbereitet. Ihren Probedienst leistet sie bereits seit April in der Region Unterharz. Ab dem Frühjahr 2022 wird sie für die Region Hoym/Frose zuständig sein.

Franziska Rotte wurde in Bernburg geboren, in Nienburg konfirmiert und ist am Gymnasium Carolinum Bernburg zur Schule gegangen. Von 2011 bis 2018 hat sie Theologie an der Martin-Luther-Universität studiert. "Mein Weg ins Pfarramt war durchaus auch von Zweifeln und Anfragen geprägt – schließlich ist es eine hohe Anforderung, der Gemeinde und auch den Menschen vor Ort gerecht zu werden. Durch das Vikariat haben sich viele meiner Zweifel zerstreut. Was an der Universität noch sehr theoretisch war, nahm im Vikariat praktische Gestalt an", sagte sie.