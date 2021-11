aus dem WHO IS WHO pseudantiker Apokryphen

Am andern Tage aber wandelte der Baal Hinnom seiner Gewohnheit gemäß am Gestade des Galiläischen Meeres entlang. Alle seine Jünger*innen waren mit ihm und hatten dabei ihre Angesichter mit Tüchern verhüllt, um Unbill und Gefahr von sich fern zu halten. Da geschah es, dass die Zeugen Covids einen gebunden zu ihm führten. Dieser hatte sich vor den Augen der Priesterschaft Coronas nicht stechen lassen wollen. Und sie erhoben Anklage vor Baal Hinnom wider den Mann und riefen: „Meister, sage! Was sollen wir tun mit diesem, welcher das Heil verächtlich von sich weist?"



Im Geiste wusste er längst, was er sagen würde. Um jedoch ihren Glauben zu prüfen, fragte Hinnom: „Was haben die Oberen euch befohlen? Ihn zu steinigen oder seinen Leichnam in die Schlucht vor Hunde und Schakale zu werfen?" Als sie keinen Rat wussten, setzten sie sich, um nachzusinnen. Je länger sie aber saßen, desto weniger kam Antwort. Da sprach der Baal zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Toren seid, bewerft den Mann mit Worten aus Stein. So lasst ihr Hunde und Schakale gegen ihn rennen!” Dieser Worte wegen fielen sie in Verzückung und hoben mit Lobpreis an.

Thomas aber, der auch Zweifler genannt wird, machte sich aus ihrer Schar davon. Er beschloss, einen anderen Lehrer zu suchen und trat in unsere Mitte. Mit ihm (einschließlich des Verräters aus Qerijot) waren wir zwölf. Damals nannte sich unser Lehrer noch El Ben Eli. Ein Enkel Jaochims, des Mannes der Hanna.