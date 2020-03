Nachdem wir die Stadt Kana wieder verlassen hatten, gelangte unsere Schar an eine Stelle, wo es viele Bäume hatte. Die Einheimischen nennen sie Pappeln oder Aspen. Und es lachte Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sprach: „Meister, sieh nur, wie sie alle zittern. Wie oft wohl bebt eines dieser Laubblätter vom Frühling an gerechnet - bis hin zum Herbst, wenn es zu Boden fallen muss?“

Er aber antworte und sprach: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Hart ist es für das Herz und schwer für das Ohr, bitter für die Seele und unerforschlich dem Geist, was sie erdulden. Denn niemals hören diese Blätter auf zu beben. Auch wenn der Wind sich legt, ebbt ihr ängstliches Schwanken nicht ab. Sogar im Zustand der Ruhe fürchten sie irgendeinen Dämon. Angst ist ihr Leben, Furcht einziger Gefährte und Zittern bleibt ihr Tagwerk.“

Es waren uns aber einige Leute gefolgt, und alsbald trat einer aus ihrer Menge hervor, raffte sich auf und rief: „Meister, du hast richtig geredet. Wie oft ist mir bange. Ängste und Sorgen belasten mich täglich. Drückender Alb beschwert mir die Brust. Oft wirft mich schon Geringstes aus der Bahn. Die Sorge sitzt mir im Nacken.“

Als der Lehrer das hörte, bückte er sich zur Erde, nahm drei Hände Laubs, welches dort vom vergangenen Herbst in Haufen herumlag, und hieß den Mann daran riechen. Als der den Duft eingesogen hatte, fragte der Meister: „Jetzt, o Freund, - siehst du, wie diese alten Blätter immer noch zittern?“ Er aber sprach: „Sie zittern gar nicht mehr, denn sie sind längst tot.“ Da sagte der Meister zu ihm: „Recht hast du geantwortet. So zittere du hinfort auch nicht mehr. Sei dabei aber lebendig“.