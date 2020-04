VON DER TRAURIGKEIT

Als wir miteinander auf dem Wege waren, trafen wir einen, der hatte dünne Arme und Beine, so dass uns allen jämmerlich zu Mute wurde. Der Mann schien unter irgendeiner Last zusammenbrechen zu wollen. Petrus sagte zum Meister: „Meister, wie wäre diesem da zu helfen?“ Der Meister antwortete und sprach: „Wo Hilfe ist, da ist auch wahrlich Not! Wo Not ist aber, verbirgt sich Hilfe.“ Da es um die Mittag war, luden wir den Dünnbeinigen ein, mit uns zu essen. Und wir reichten Brot, Wasser und getrocknetes Wildbret mit Geißblättern verziert. Der mit den dünnen Gliedmaßen verharrte mit hin und her fliegenden Augen ängstlich in unserer Runde. Weil nun der Meister dieses bemerkte, fragte er ihn: „Warum issest du nicht mit Freuden, wie diese dort, meine Jünger“? Er aber antwortete und sprach: „Meister, meine Eltern, mein Weib und alle die zu mir gehörten, sind Hungers gestorben im fremden Lande - und du bittest mich zu Tisch?“ Als der Meister das hörte sprach er: „So begrabe unsere köstliche Speise nun ebenfalls!“ Und er gehorchte und begrub das Essen, so dass wir an jenem Tag alle hungerten. Am anderen Morgen aber nahm er Speise zu sich. Erst wenig, dann unter Tränen aß er mehr und mehr. Am dritten Tage mit Herzenslust. Einige Zeit folgte er uns noch nach. Dann schied er, und wanderte heim.