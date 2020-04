Und siehe, wir gelangten nördlich des Berges bei Ir Ha Loeloth zu einem verborgenen Garten, in dem die Körbe eines Mannes standen. Jener hieß Aristarch und war bekannt als Bienenfreund. Die Kastanien trieben und es war ein großes Schwärmen. Wir konnten zusehen, wie die Bienen von den Knospen der Bäume einsammelten.

Es war aber um die vierte Stunde am Tag, da tat Andreas seinen Mund auf und fragte den Meister: „Was sammeln sie denn, da noch keine Blüten vorhanden sind? Und was schleppen sie fort.“ Der Meister antwortete ihm: „Was siehst du, Sohn der Deborah?“ Denn er kannte seine Schüler alle bis tief hinein in das Geheimnis ihres Namens. Als jener dem Meister erwiderte: „Schleim und Kleber heimsen sie ein!“ sagte der: „Recht hast du gesehen. Stets kommt vor der Stunde des Honigfestes die Zeit, Waben zu bauen, Türen zu sichern und den Stock zu verpichen. Wahrlich, ich sage euch – vor den Toren geschieht, was den Toren selbst unbekannt bleibt.“

Wir aber verstanden ihn nicht. Als einige von uns näher zu des Korbes traten, griff der Meister beherzt in das Innere des kunstvollen Baus. Die Bienen hielten inne - es war keine einzige von ihnen bereit, dem Meister den Stachel zu weisen. Er aber holte von ihrem gesammelten Kleber etliches heraus und strich es Petrus auf seine noch offene Wunde, die er sich am vorigen Tage am Ackerfeld zugefügt hatte, als der Sinn der Welt sich von uns bis an die Grenze von Tiamat zurückgezogen hatte. Alsbald schloss sich die Narbe genau dort, wo der Meister den würzigen Schleim aufgetragen hatte. Wo aber kein Schleim hingelangt war, blieb die Wunde unverändert.

Petrus achtete es nicht und fragte: „Meister, was bedeutet das?“ Da sagte er uns: „Ihr starrt immer nur auf die Blüte. Und deshalb überseht ihr die Vorblüten. Jene Bienen dort kennen aber beides. Nur wer die Vorblüte achtet, kann auch den Honig schmecken.“ Da einige von uns aber immer noch nicht verstanden, fragten sie ihn: „Gibt es auch Nachblüten?“ Da winkte er ab und gab den Bienen das Ihrige zurück. Danach zogen wir fort von jenem fremden Garten und machten uns auf den Weg - hin zum Weibe des Verräters Judas ...