Nun waren sie tatsächlich einmal losgelassen worden: Die vier apokalyptischen Reiterinnen. Verwirrung, Seuche, Teuerung und die kriegerische Auseinandersetzung. Während Teuerung und Krieg ihren Rössern noch das Zaumzeug anlegten, die Mähnen striegelten und die messingenen Beschläge der Steigbügel und Sättel polierten, war die Seuche schon einmal hinaus ins Land gesprengt. Hussa, wie fuhr die Alte nackt unter die Leute - das konnte sie sich leisten, denn sie war alt und erfahren und brauchte sich, zumal sie eine klare Aufgabe hatte, vor niemandem zu schämen: Vernichtung von allem, was nicht lebensfähig war. Die Seuche führte eine Geißel - von dunkelgrüner Farbe war die - und wenn die Reiterin sie schwang, jauchzte das Ross unter ihren Schenkeln, stieg in die Höhe und die Menschen, von jähem Hieb getroffen, sanken zur Rechten und Linken in den Sand und starben - an der Angst vor der Seuche starben sie schon. So war das.

Der Seuche war lange vorher schon die Verwirrung vorausgegangen und hatte ganze Arbeit geleistet. Wer war sie, - diese Verwirrung? Man weiß nichts Rechtes von ihr zu berichten, außer vielleicht, dass sie die Schwester der Sünde sein könnte. Denn die Christen sagen es bei der Messfeier: „Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde!” Ja, - die Verwirrung tarnt sich. Meist mit Hilfe der Klugheit tarnt sie sich als Vorsorge, auch als Wahrheit, gar als Weisheit. Sie salbst ihr Antlitz und tritt in gepflegter Sprache mit süßem Tonfall unter den Menschen auf - und wächst deshalb beständig Tag für Tag. Weil die Menschen sich nicht unter ihre vielen Masken zu schauen getrauen können, sondern sich lieber in der verführerischen Glätte des verwirrenden Antlitzes selber gern spiegeln, hat sie Erfolg. Das ist die Verwirrung. Auch sprengt sie nicht wie die Seuche mit baren Brüsten und aufgelöstem Haar johlend und Peitsche schwingend durchs Land. Nein - die Verwirrung ist frisiert, sie trägt raffinierte Mieder und schreitet gemessen daher, setzt einen schönen Fuß in hochhackigem Schuh vor den anderen - und führt ihr Pferd am Zügel rechts neben sich her, wie die Mädchen Bibi und Tina auf den Reiterhöfen es von früh an lernen. Die Verwirrung verwirrte das Leben der Menschen ganz langsam und mit Bedacht, so dass es nur wenige zu erkennen vermochten. Wo diese wenigen es dann in aller Öffentlichkeit sagten, wurden sie laut ausgelacht. Der Verwirrung ist als Rolle aufgesetzt worden, die Menschen in ihren Bann zu ziehen, ihren Geist zu ermüden und zu lähmen, bis sie Dinge tun, die ihnen selber zum Schaden geraten - ohne dass es bemerkt werden kann. Dann aber, wenn die Bedauernswerten ihr Leben geschwächt, zerstört und als letztes Los verzweifelt in das grausame Spiel „Stirb und Werde” geworfen haben, dann würde die Seuche kommen, dass sie die Verwirrten endlich dahin raffe. Sagen es nicht die Propheten auf diese Weise? Genau das geschah jetzt, denn die Verwirrung hatte seit Jahren ganze Arbeit geleistet. Nun saß sie am Rande des Weltgetriebes, hatte ein Bein lässig über das andere geschlagen und sog an einer E-Cigarette. Denn sie weiß, das richtige Rauchen kann unter Umständen tödlich ausgehen. Die Verwirrung ist klug.

Während die Menschen, von der garstigen Seuche zu Fall gebracht, neben ihr, der Verwirrung, niedersinken, flehen sie dieselbe an, ihnen doch um Gottes Willen helfen zu wollen. Und das zeigt, wie sehr sich die Menschen haben verwirren lassen - sie erkennen die Ursache ihres Unheils nicht und bitten das Unheil sogar noch, sie zu retten.

Wenn die Seuche durch ist, wird sie der Teuerung den Stab überreichen. Die Teuerung darf ihr Gespann langsam durch die Hinterbliebenen steuern. Oben auf dem Kutschbocke sitzend nimmt sie von unten alles an, womit die Menschen einen Bissen Brot bezahlen werden. Manche werden so arm sein, dass sie nur noch mit Klopapier bezahlen können. Nota bene, mit benutztem Klopapier! Die Teuerung nimmt nämlich alles - und kann alles zu Geld machen. Ihr Wagen ist immer gut gefüllt, aber läuft nie über. Nichts fällt herab, wieviel wir ihr auch hinauf werfen - der Karren rollt durchs Land und macht das Teuerste spottbillig - und das Allerbilligste erhält Wert, wie früher nur Gold und Edelgestein. Die Teuerung ist im Gegensatz zur Furie Seuche und Schauspielerin Verwirrung eine ganz nüchterne Gottheit. Sie berechnet alles und ist daher selber sehr berechenbar. Man weiß, dass sie kommt, wann sie kommt und deshalb war sie bisher nur durch den Krieg zu beenden, der sich nicht daran stört, dass er hier einmal auch als Reiterin apostrophiert wird - er, der früher doch als Vater aller Dinge galt. Aber die Zeiten haben sich geändert - und der Krieg geht mit der Zeit, auch er passt sich den Verhältnissen an. Der Krieg ist zur Kriegerin geworden, er hat schnellere Waffen ersonnen als damals vor Trojas Toren noch geklirrt haben. Heute ist er das Visier hinter allen Visieren, die Kugel in der Kugel und schlägt die Wunde, die nimmermehr verheilt. Hast du ihn gesehen? Er ist unsichtbar und schmiedet im Verborgenen raffinierteste Tötungsgerätschaften: Aus guten Worten macht er giftige Pfeile. Aus hilfreichen Gesten macht er tragische Fehler. Aus freundlichen Geschenken tödliche Gaben. Und ewige Verträge biegt er um in scheinheilige Deals. Das alles macht er, man weiß nicht wie - oder weiß es inzwischen längst. Längst haben ihm, der bisher immerdar als Letzter auftrat, Teuerung, Seuche und Verwirrung das Feld bestellt. In der grenzenlos gewordenen Welt haben die vier Zausel auf ihren Mähren leichtes Spiel. Sie schämen sie sich nicht, alles dem Ende zueilen zu lassen. Gibt es Rettung - und wo?

Eine Geschichte erzählt, wie zwei Kinder versteckt unter den Wurzeln eines uralten Lindenbaumes ein Buch fanden. Ein uraltes Buch. Das nahmen sie her und lasen darin. Indem sie lasen, kam der Frieden über sie - so dass die Verwirrung sich auflöste und die Seuche keine Macht mehr an ihnen fand. Sie bewahrten sich vor der Teuerung, da sie das Teuerste gefunden hatten und nie mehr preisgaben. So wurden sie von der Güte des Himmels, der sich über allem zu wölben nicht abgelassen hatte, auch vor dem Kriege bewahrt. Vor ihm, der so oft schon Alles dem Untergang geweiht hatte, damit Alles wieder so beginnen sollte, wie es immer begonnen hatte. Diesmal aber war es anders gekommen - sie hatten aus dem Buche gelernt. Aus ihm lesen auch wir. Von Sonntag zu Sonntag.